Вучич встретится с российским послом на фоне обострения ситуации в Косово

Президент Сербии Александар Вучич проведет во вторник, 30 мая, встречу с послом России Александром Боцан-Харченко на фоне обострения ситуации в Косово и Метохии. Об этом сообщила пресс-служба Вучича 29 мая.

«Президент Республики Сербия Александар Вучич встретится с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко во вторник, 30 мая 2023 года, в 11:00 (12:00 мск. — Ред.)», — передает заявление газета «Вечерние новости».

Кроме того, Вучич проведет встречу с китайским послом в Белграде Чен Бо.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере Косово. Правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий.

29 мая представители Международных сил безопасности НАТО атаковали сербов в Косово. В населенном пункте Звечан были слышны стрельба и звуки ударных бомб. Кроме того, был использован слезоточивый газ. Атака была проведена KFOR (международными силами под руководством НАТО, отвечающими за обеспечение стабильности в Косово). Более 50 человек получили травмы.

Александар Вучич, обращаясь к гражданам, заявил, что целью Приштины является столкновение Сербии с НАТО. По его словам, всё это организовано премьером Косово Альбином Курти.

Посольство РФ в Сербии, а также США, Франция, Германия, Италия и Великобритания осудили действия властей непризнанного Косово, которые направлены на захват зданий городских администраций косовскими силовиками в сербских муниципалитетах.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.