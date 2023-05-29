Берлин осудил столкновения на севере Косово

Министерство иностранных дел ФРГ осудило столкновения на севере Косово и призвало к деэскалации ситуации. Об этом говорится в понедельник, 29 мая, в сообщении ведомства.

«Мы самым решительным образом осуждаем неприемлемые столкновения с применением насилия на севере Косова, произошедшие сегодня днем, в результате которых были ранены десятки сотрудников KFOR (международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово. — Ред.) и несколько гражданских лиц», — отмечается в публикации на сайте внешнеполитического ведомства.

Кроме того, министерство призвало Сербию и непризнанное Косово незамедлительно начать переговоры для урегулирования происходящего.

Ранее в этот день сербский президент Александр Вучич, обращаясь к гражданам, заявил, что целью Приштины является столкновение Сербии с НАТО. По его словам, всё это организовано премьером Косово Альбином Курти.

29 мая представители KFOR атаковали сербов в Косово. В населенном пункте Звечан были слышны стрельба и звуки ударных бомб. Кроме того, был использован слезоточивый газ. Более 50 человек получили травмы.

Столкновения между спецназом и сербами начались еще 26 мая на севере Косово. Правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий.

Посольство РФ в Сербии, а также США, Франция, Германия, Италия и Великобритания осудили действия властей непризнанного Косово, которые направлены на захват зданий городских администраций косовскими силовиками в сербских муниципалитетах.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.