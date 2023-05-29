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Вучич обратится к гражданам Сербии из-за обострения ситуации в Косово

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Shi Zhongyu
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Президент Сербии Александр Вучич обратится к гражданам страны из-за обострения ситуации в Косово. Об этом рассказала в понедельник, 29 мая, администрация главы государства.

«Президент Сербии Александр Вучич выступит перед публикой в 20:00 (21:00 мск. — Ред.) по поводу сегодняшней эскалации кризиса на севере Косово и в Метохии», — сообщает портал Sputnik Srbija.

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Ранее в этот день представители Международных сил безопасности НАТО атаковали сербов в Косово. В населенном пункте Звечан были слышны стрельба и звуки ударных бомб.

В результате столкновений свыше 50 человек получили травмы. Сербы обратились в больницы с травмами от свето-шумовых гранат, резиновых и боевых пуль «миротворцев» Международных сил под руководством НАТО (KFOR) и косовской полиции.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере Косово. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий, начались столкновения.

Посольство России в Сербии, а также США, Франция, Германия, Италия и Великобритания осудили действия властей непризнанного Косово, направленные на захват зданий городских администраций косовскими силовиками в сербских муниципалитетах. Российское диппредставительство призвало Приштину к прекращению беспорядков, поскольку уже есть пострадавшие среди гражданских.

28 мая Вучич также выразил опасение, что обострение ситуации в сербском автономном крае Косово и Метохия может дойти до серьезного конфликта.

В тот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Приштина не должна предпринимать односторонних шагов, направленных на дестабилизацию ситуации с Белградом. Он призвал действовать под эгидой Евросоюза (ЕС).

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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