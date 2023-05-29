Эрдоган в третий раз одержал победу на выборах президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган в третий раз стал президентом Турции. Окончательные результаты подсчета голосов будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня, заявил 28 мая глава турецкого Высшего избирательного совета (ЦИК) Ахмет Енер.

«После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах господин Эрдоган получил 52,14% голосов, господин Кылычдароглу — 47,86%», — сказал он.

По словам Енера, лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал на 2 млн голосов менее, чем Эрдоган.

После подведения предварительных итогов Эрдоган выступил перед сторонниками в своей резиденции в Бештепе в Анкаре. В своей речи он отметил, что по итогам президентских выборов победила Турция, ее демократия. Также он пообещал бороться с инфляцией в стране и подтвердил намерение создать газовый хаб.

Кроме того, Эрдоган заявил о великой победе страны и «начале века Турции».

С победой Эрдогана поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Джо Байден, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который, поздравляя Эрдогана с победой, отметил, что ожидает активизации взаимодействия Анкары и международного сообщества.

Президент Польши Анджей Дуда также поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием в Twitter. Однако вместо турецкого лидера дал ссылку на аккаунт футбольного болельщика. Позже поздравление было удалено, и на странице появился новый пост с верной ссылкой на аккаунт турецкого лидера.

Как указал политолог Дмитрий Солонников «Известиям», победа во втором туре президентских выборов Турции зависела от того, чей кандидат смог больше мотивировать свой электорат после первого тура.