Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Мир
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Мир
В США опубликовали законопроект о повышении потолка госдолга
Мир
Три человека пострадали в результате стрельбы в Техасе
Армия
ВС РФ с помощью БПЛА «Орлан-30» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ
Мир
Морские пехотинцы поразили позиции ВСУ из РСЗО «Град» под Угледаром
Общество
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Сахалине
Мир
Школы на севере Косово и Метохии закрылись из-за приштинской полиции
Армия
Расчет ЗРК «Бук-М2» ЦВО уничтожил более 40 воздушных целей ВСУ
Общество
Вильфанд предупредил о 33-градусной жаре в ряде регионов России
Происшествия
В Челябинске загорелись доски и брусья на площади 2600 кв. м
Мир
В минтуризме Израиля заявили об ожидании более 200 тыс. россиян в этом году

Президент Польши поздравил с переизбранием футбольного фаната вместо Эрдогана

Дуда, поздравляя Эрдогана с победой, по ошибке дал ссылку на страницу фаната «Бешикташа»
0
Фото: TASS/Leszek Szymanski
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Польши Анджей Дуда 29 мая поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием в Twitter, однако вместо турецкого лидера дал ссылку на аккаунт футбольного болельщика.

«Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. В этом году мы отмечаем 100-летие основания Турецкой Республики и 100-летие подписания Договора о дружбе между польской и турецкой республиками. Мы готовы сотрудничать в обеспечении региональной безопасности, развитии НАТО и мира в Европе», — написал Дуда.

В своей публикации Дуда указал страницу болельщика стамбульского футбольного клуба «Бешикташ». Позже поздравление было удалено, и на странице появился новый пост с верной ссылкой на аккаунт турецкого лидера.

Пользователи Twitter высмеяли ошибку Дуды в комментариях под публикацией польского президента.

«Прошло 35 минут, прежде чем Ваши сотрудники сообщили Вам, что у Вас есть ошибка в адресате. Что, если бы Вам сказали, что летит ракета?» — поинтересовался Piotr Leski.

Пользователь с ником Mierzeja поздравил президента Польши с тем, что со второго раза у него всё же получилось поздравить Эрдогана.

День выбора: Эрдоган остался на посту президента Турции на третий срок
Как победа во втором туре выборов изменит политический курс действующего лидера

Ранее, 28 мая, Эрдоган назвал второй тур голосования праздником демократии и поблагодарил избирателей за доверие. Кроме того, он заявил о великой победе страны и «начале века Турции».

Глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки 99,43% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,14% голосов, Кылычдароглу — 47,86%

После подведения предварительных итогов Эрдоган выступил перед сторонниками в своей резиденции в Бештепе в Анкаре. В своей речи он отметил, что по итогам президентских выборов победила Турция, ее демократия. Также он пообещал бороться с инфляцией в стране и подтвердил намерение создать газовый хаб.

С победой Эрдогана поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Джо Байден, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, поздравляя Эрдогана с победой, отметил, что ожидает активизации взаимодействия Анкары и международного сообщества.

Между тем доцент Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что после вступления в должность президента в третий раз Эрдоган первым делом сосредоточится на решении проблем внутри страны.

Кроме того, политолог Дмитрий Солонников сообщил «Известиям», что победа во втором туре президентских выборов Турции зависела от того, чей кандидат смог больше мотивировать свой электорат после первого тура.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023