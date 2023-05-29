Президент Польши поздравил с переизбранием футбольного фаната вместо Эрдогана

Президент Польши Анджей Дуда 29 мая поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием в Twitter, однако вместо турецкого лидера дал ссылку на аккаунт футбольного болельщика.

«Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. В этом году мы отмечаем 100-летие основания Турецкой Республики и 100-летие подписания Договора о дружбе между польской и турецкой республиками. Мы готовы сотрудничать в обеспечении региональной безопасности, развитии НАТО и мира в Европе», — написал Дуда.

В своей публикации Дуда указал страницу болельщика стамбульского футбольного клуба «Бешикташ». Позже поздравление было удалено, и на странице появился новый пост с верной ссылкой на аккаунт турецкого лидера.

Пользователи Twitter высмеяли ошибку Дуды в комментариях под публикацией польского президента.

«Прошло 35 минут, прежде чем Ваши сотрудники сообщили Вам, что у Вас есть ошибка в адресате. Что, если бы Вам сказали, что летит ракета?» — поинтересовался Piotr Leski.

Пользователь с ником Mierzeja поздравил президента Польши с тем, что со второго раза у него всё же получилось поздравить Эрдогана.

Ранее, 28 мая, Эрдоган назвал второй тур голосования праздником демократии и поблагодарил избирателей за доверие. Кроме того, он заявил о великой победе страны и «начале века Турции».

Глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки 99,43% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,14% голосов, Кылычдароглу — 47,86%

После подведения предварительных итогов Эрдоган выступил перед сторонниками в своей резиденции в Бештепе в Анкаре. В своей речи он отметил, что по итогам президентских выборов победила Турция, ее демократия. Также он пообещал бороться с инфляцией в стране и подтвердил намерение создать газовый хаб.

С победой Эрдогана поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Джо Байден, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, поздравляя Эрдогана с победой, отметил, что ожидает активизации взаимодействия Анкары и международного сообщества.

Между тем доцент Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что после вступления в должность президента в третий раз Эрдоган первым делом сосредоточится на решении проблем внутри страны.

Кроме того, политолог Дмитрий Солонников сообщил «Известиям», что победа во втором туре президентских выборов Турции зависела от того, чей кандидат смог больше мотивировать свой электорат после первого тура.