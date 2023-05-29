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Генсек ООН Гутерриш поздравил Эрдогана с победой на выборах
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Генсек ООН Гутерриш поздравил Эрдогана с победой на выборах

Генсек ООН ожидает более тесного сотрудничества с Турцией после переизбрания Эрдогана
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Фото: REUTERS/Gilbert Bellamy
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 мая поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции.

Он отметил, что ожидает активизации взаимодействия Анкары и международного сообщества.

«Генеральный секретарь поздравляет президента Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турецкой Республики. Он с нетерпением ждет дальнейшего укрепления сотрудничества между Турцией и ООН», — говорится в заявлении, распространенном от имени официального представителя главы ООН Стефана Дюжаррика.

День выбора: Эрдоган остался на посту президента Турции на третий срок
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Ранее, 28 мая, Эрдоган назвал второй тур голосования праздником демократии и поблагодарил избирателей за доверие. Кроме того, он заявил о великой победе страны и «начале века Турции».

Глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки 99,43% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,14% голосов, Кылычдароглу — 47,86%

После подведения предварительных итогов Эрдоган выступил перед сторонниками в своей резиденции в Бештепе в Анкаре. В своей речи он отметил, что по итогам президентских выборов победила Турция, ее демократия. Также он пообещал бороться с инфляцией в стране и подтвердил намерение создать газовый хаб.

С победой Эрдогана поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Джо Байден, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Между тем доцент Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что после вступления в должность президента в третий раз Эрдоган первым делом сосредоточится на решении проблем внутри страны.

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