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Эрдоган заявил о победе демократии Турции по итогам президентских выборов

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Реджеп Тайип Эрдоган 28 мая заявил, что по итогам президентских выборов победила Турция, ее демократия.

«Мы не единственные победители, Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами. Победитель — это наша демократия. Если вы помните, мы при каждой возможности говорили, что никто в нашей стране не проиграет, когда мы победим», — сказал он, выступая перед сторонниками в своей резиденции в Бештепе в Анкаре.

Как сообщил Эрдоган, на площади перед президентским комплексом собралось 320 тыс. человек.

Также он отметил, что второй тур президентских выборов завершился без особых проблем, по его итогам народ снова возложил на него ответственность за страну.

По его словам, «грязные игры» в отношении Турции потерпели неудачу. Он уточнил, что речь идет о террористических провокациях, критике со стороны западных СМИ и создаваемых в последние десять лет союзах против турецких властей.

Эрдоган назвал острой проблемой для Турции инфляцию и пообещал снизить ее.

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Ранее, 28 мая, Эрдоган назвал второй тур голосования праздником демократии и поблагодарил избирателей за доверие. Кроме того, он заявил о великой победе страны и «начале века Турции».

Глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки 99,43% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,14% голосов, Кылычдароглу — 47,86%

С победой Эрдогана поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Джо Байден, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Согласно данным от генпрокуратуры Стамбула, в Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны.

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