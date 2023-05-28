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Шольц поздравил Эрдогана с победой на выборах

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Канцлер Германии Олаф Шольц 28 мая поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах Турции. Об этом 28 мая он написал в своем Twitter-аккаунте.

Шольц выразил надежду на взаимодействие по направлениям, где есть общие интересы.

«Германия и Турция являются близкими партнерами и союзниками, мы тесно связаны друг с другом с общественной и экономической точек зрения. Поздравляю президента Эрдогана с переизбранием. Теперь мы хотим с воодушевлением продвигать общие темы (сотрудничества. — Ред.)», — написал он.

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Ранее, 28 мая, Эрдоган назвал второй тур голосования праздником демократии и поблагодарил избирателей за доверие.

Как сообщил глава ЦИК Турции Ахмет Енер, Эрдоган получил 52,14% голосов после обработки 99,43% бюллетеней.

С победой Эрдогана также поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. После обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%.

28 мая прошел второй тур. Избирательные участки работали до 17:00 мск. Эрдоган выразил надежду на то, что явка во втором туре достигнет рекордных 90%. Кылычдароглу призывал граждан не лениться и пойти проголосовать.

Согласно последним данным от генпрокуратуры Стамбула, в Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны.

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