Байден поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Президент США Джо Байден поздравил 28 мая Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов главы Турции.

«Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием. Я жду дальнейшего сотрудничества в качестве союзников по НАТО в сферах двусторонней политики и общих мировых вызовов», — написал он в Twitter.

Ранее в этот день глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах Эрдоган получил 52,14% голосов, его оппонент Кылычдароглу — 47,86%. Как заявил сам Эрдоган, по итогам президентских выборов победила Турция, ее демократия.

Российский лидер Владимир Путин одним из первых лидеров стран поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента. Он отметил, что высоко ценит вклад Эрдогана в упрочение дружественных российско-турецких отношений и взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. С победой Эрдогана также уже поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц.

Между тем после второго тура Кылычдароглу заявил, что продолжит оппозиционную деятельность и бороться за демократию, а также состоявшиеся выборы кандидат от оппозиции посчитал одними из самых несправедливых в истории страны.

28 мая прошел второй тур выборов. Избирательные участки работали до 17:00 мск. Согласно последним данным от генпрокуратуры Стамбула, в Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны.

Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. После обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%.