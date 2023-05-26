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Шольц заявил, что намерен со временем провести разговор с Путиным

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что планирует со временем снова обсудить с президентом России Владимиром Путиным происходящие события на Украине и провести с ним для этого телефонный разговор. Об этом говорится в интервью канцлера ФРГ 26 мая, опубликованном в газете Kölner Stadt-Anzeiger.

Шольц напомнил, что с момента последнего разговора с российским лидером прошло уже довольно много времени.

«Но я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным», — заявил глава правительства ФРГ.

Далее журналист поинтересовался, что думает канцлер по поводу возможной смены власти в России, на что тот заявил, что не намерен заниматься спекуляциями.

«Я ни в грош не ставлю такие спекулятивные вопросы. В конечном итоге должно быть [заключено] соглашение между властями в Москве и Киеве», — заметил Шольц.

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В той же беседе он отметил, что попытки урегулировать ситуацию вокруг Украины не должны привести к заморозке украинского конфликта. По словам Шольца, Киев должен сам определить условия для справедливого мира. При этом вмешиваться в формулирование украинской стороной таких условий не нужно.

Ранее, 21 мая, Шольц в ходе саммита G7 в японской Хиросиме отметил важность встречи украинского президента Владимира Зеленского с лидерами незападных стран для того, чтобы, в частности, рассмотреть разные варианты для урегулирования ситуации.

21 марта газета Rheinische Post написала о регулярном общении Шольца с Путиным. В материале была отмечена вежливость как российского лидера, так и немецкого канцлера. Сам Шольц указал на длительность этих бесед — «иногда по часу, иногда по полтора часа. Иногда на немецком, иногда с переводом».

До этого, в феврале, власти Германии выразили уверенность в необходимости сохранять регулярный контакт с Владимиром Путиным «в надежде на какие-то подвижки вперед» в кризисе на Украине.

Предыдущий разговор Путина и Шольца проходил 2 декабря 2022 года. Переговоры состоялись по инициативе германской стороны. В разговоре российский лидер также указал на деструктивную позицию западных государств, включая ФРГ, накачивающих Украину вооружением, а также осуществляющих подготовку украинских военных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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