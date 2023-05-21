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Шольц призвал не устраивать из мирных переговоров заморозку украинского конфликта

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G7 в Хиросиме 21 мая высказался об истинных целях потенциальных мирных переговоров по украинскому конфликту.

Шольц отметил, как важно, чтобы президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами незападных стран.

«Если будут выдвинуты предложения о мирных переговорах, цель не может заключаться в том, чтобы мы получили замороженный конфликт. Россия должна вывести войска», — приводит слова Шольца портал ABC Nyheter.

Канцлер ФРГ также отметил: Россия не должна рассчитывать на то, что поддержка Украины будет ослабевать со временем, пишет Zeit Online.

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20 мая СМИ сообщили, что канцлер Германии Шольц встретился с украинским лидером Зеленским на полях саммита стран «большой семерки» в Хиросиме.

Последний прилетел в Японию сразу после заявления участников саммита о введении новых санкций против Москвы. В Японию Зеленский прилетел на французском правительственном самолете.

Заседание по украинскому конфликту с лидерами G7 в формате тет-а-тет с очным участием Зеленского состоится 21 мая.

14 мая канцлер Шольц на совместной пресс-конференции с Зеленским выступил против достижения мира на Украине на условиях России.

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