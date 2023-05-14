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Шольц выступил против достижения мира на Украине на условиях РФ

Канцлер ФРГ Шольц: Украина готова к миру, но не на условиях России
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Киевские власти готовы мирно завершить конфликт на Украине, но не на условиях России. Об этом заявил в воскресенье, 14 мая, канцлер Германии на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Украина готова к миру. Но она требует нашу поддержку, чтобы не было замороженного конфликта и мира, продиктованного Россией», — цитирует Шольца Spiegel.

Канцлер Германии также отметил, что это утверждение нужно освещать везде.

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Ранее в этот день глава МИД Италии заявил, что страна готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе десяти пунктов «плана мира» Зеленского. По его словам, остальные предложения будут означать поражение Киева.

Накануне Зеленский отверг инициативы Ватикана по урегулированию конфликта. Он заявил, что Украина не нуждается в посредниках. Глава государства уточнил, что урегулирование конфликта должно строиться на выдвигаемой Киевом формуле, и дополнил, что ему не о чем говорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский также обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони украинскую «формулу мира».

10 мая государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил о контактах с Москвой и Киевом по вопросу «мирной миссии», о которой заявил еще 30 апреля папа римский Франциск.

26 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование кризиса, и выдвигает ультиматумы с заведомо нереалистичными требованиями.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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