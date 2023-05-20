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СМИ узнали о встрече Шольца и Зеленского на саммите G7

NHK: Шольц и Зеленский встретились в Хиросиме на саммите G7
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Канцлер Германии Олаф Шольц встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита стран «большой семерки» (G7) в Хиросиме. Об этом 20 мая сообщил в эфире телеканал NHK.

Подробностей встречи политиков не приводится.

Ранее телеканал сообщил, что украинский лидер прилетел в Японию сразу после заявления участников саммита о введении новых санкций против Москвы. В Японию Зеленский прилетел на французском правительственном самолете. Он уже провел несколько двусторонних встреч с главами государств и правительств.

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Заседание по украинскому конфликту с лидерами G7 в формате тет-а-тет с очным участием Зеленского состоится 21 мая.

Кроме того, известно, что Зеленский в Японии проведет встречу с американским президентом Джо Байденом, также украинский лидер запросил официальную встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой, однако еще не получил ответа.

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