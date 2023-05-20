Зеленский прибыл в японскую Хиросиму для участия в саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 20 мая, прибыл в японский аэропорт Хиросимы, где проходит саммит лидеров G7. Об этом политик сообщил на странице в Twitter.

«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиленное сотрудничество», — написал он.

Зеленский выразил надежду, что урегулирование ситуации на Украине станет ближе.

Политик прилетел в Японию сразу после заявления участников саммита о введении новых санкций против Москвы, отмечает телеканал NHK. Отмечается, что страны G7 намерены ограничить поставку в РФ товаров транспортного, строительного и промышленного назначения.

Визит Зеленского ранее подтвердил МИД Японии. В ведомстве подчеркнули, что договоренность об онлайн-участии президента Украины в саммите была достигнута еще в марте, во время визита японского премьера Фумио Кисида в Киев. После этого украинский лидер выразил желание посетить мероприятия саммита.

Заседание по Украине с лидерами G7 в формате тет-а-тет с очным участием Зеленского состоится в последний день саммита, 21 мая.

Накануне руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак также подтвердил информацию о том, что Зеленский посетит саммит G7 в Японии и проведет встречу с американским президентом Джо Байденом.

Саммит «большой семерки» под председательством Японии проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая.