В Киеве подтвердили встречу Зеленского с Байденом во время визита в Японию

Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит G7 в Японии и там проведет встречу с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщил в пятницу, 19 мая, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Сообщение президента Байдена, с которым президент будет встречаться в ближайшие дни, и я думаю, что в деталях будет проговаривать не только эти вопросы, но и многие другие вопросы», — заявил он в эфире телеканала «Рада».

Ермак добавил, что может подтвердить личное присутствие Зеленского на саммите.

Ранее в этот день секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов уже отмечал, что украинский лидер прибудет в Японию. По его словам, присутствие Зеленского необходимо для защиты интересов Киева на встрече.

Накануне газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трехдневной встречи в Хиросиме в ответ на запрос Зеленского.

В свою очередь, сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с «Известиями» отметил, что украинскому лидеру выгоден конфликт на территории его страны, а все его мирные инициативы — лишь видимость.

19 мая в Хиросиме открылся трехдневный саммит «большой семерки», на котором лидеры развитых стран мира намерены обсудить Россию и Китай. Так, главными заявленными задачами G7 в отношении Москвы станут поиск путей противодействия обходу третьими странами антироссийских санкций и выработка новых рестрикций против РФ в энергетическом секторе и оборонно-промышленном комплексе

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.