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СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине

FT: Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине без России
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Президент Украины Владимир Зеленский запросил провести мирный саммит «Большой семерки», касающийся судьбы страны. Об этом 18 мая сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.

Издание сообщает, что целью украинского лидера является продвижение его мирного плана, который состоит из 10 пунктов. При этом участия РФ в саммите не ожидается.

«Лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трехдневной встречи в Хиросиме на этой неделе в ответ на запрос Владимира Зеленского», — сообщают журналисты.

Чиновник, на слова которого ссылается издание, добавил, что участникам саммита нужно обсудить многие детали плана.

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Зеленский в своем видеообращении на саммите G20 15 ноября 2022 года заявил, что у него есть план по достижению мира, состоящий из 10 пунктов. В него входят радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский также указывал на то, что новые минские соглашения невозможны.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина 18 мая заявил, что у него нет опасений из-за участия дружественных стран в саммите G7, объяснив, что в межгосударственных отношениях должно быть уважение к суверенным отношениям страны с партнерами. Однако, по его мнению, эти межгосударственные контакты не должны быть антиподом отношениям с Россией.

Речь идет о предстоящем трехдневном саммите «Большой семерки» в Хиросиме, который начнется 19 мая. Известно, что помимо постоянных участников на встречу приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

Во время мероприятия участники планируют обсудить помимо поддержки Украины в вооруженном конфликте ситуацию вокруг Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона, сотрудничество со странами Глобального Юга, ядерное разоружение, а также проблемы экономической и продовольственной безопасности.

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