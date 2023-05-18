В Кремле отреагировали на сообщения об участии дружественных стран в саммите G7

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии опасений из-за участия дружественных стран в саммите G7.

«Нет, в мегосударственных отношениях должно быть уважение к суверенным отношениям страны с партнерами. Но эти отношения не должны быть антиподом отношениям с нашей стороной», — ответил официальный представитель Кремля.

Речь идет о предстоящем трехдневном саммите «Большой семерки» в Хиросиме, который начнется 19 мая. Известно, что помимо постоянных участников, на встречу также приглашены также лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

Новость дополняется