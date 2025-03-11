В салонах «Мегафона» откроются банковские отделения
«Мегафон» и Промсвязьбанк (ПСБ) откроют на базе салонов связи оператора дополнительные офисы банка. Первая такая площадка появилась в салоне на площади Восстания в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе телекоммуникационной компании.
Кроме других услуг, сотрудники банка регистрируют данные в Единой биометрической системе (ЕБС). Вся процедура занимает не более 10 минут.
В соответствии с законом «О связи», с 1 января договор об оказании услуг сотовой связи с иностранными гражданами или лицами без гражданства заключается по новым правилам. Иностранцу нужно сделать нотариально заверенный перевод паспорта и получить СНИЛС, а затем завести и подтвердить аккаунт на «Госуслугах». После этого необходимо зарегистрироваться в ЕБС. Это может занять больше двух недель. Инициатива оператора связи и банка позволит приезжим ускорить оформление договора, объединив сдачу биометрии и активацию сим-карты в один визит.
Помимо этого, с 1 апреля использование биометрии станет одной из опций идентификации, необходимой для активации сим-карт и для российских граждан. По словам начальника управления дебетовых карт и партнерских продуктов ПСБ Натальи Розенберг, биометрические технологии все шире используются в различных сферах, ускоряя и упрощая получение услуг.
«Совместно с партнером мы выстраиваем для граждан комфортную и качественную инфраструктуру, где на одной площадке они смогут за считанные минуты сдать биометрию, оформить сим-карту и одновременно воспользоваться необходимыми в повседневной жизни финансовыми услугами», — отметила она.
Проект выгоден всем сторонам, добавил директор департамента по стратегии и развитию продаж «Мегафона» Давид Борзилов. «Мы сможем оказывать нашим абонентам новую услугу. А самое главное — наши клиенты теперь могут сэкономить время при приобретении сим-карты», — заключил он.