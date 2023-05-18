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В Совфеде назвали мирные инициативы Зеленского видимостью

Сенатор Цеков: мирные инициативы Зеленского — лишь видимость
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Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому выгоден конфликт на территории его страны, а все его мирные инициативы — лишь видимость. Об этом 18 мая «Известиям» заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

Таким образом он отреагировал на предложение Зеленского провести мирный саммит по Украине без России. Как пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника, предложение лидеры G7 могут обсудить на встрече в Японии, которая начнется 19 мая.

«Эти политики либо абсолютно не любят Украину, им плевать вообще на то, как Украина будет жить без их участия в каких-то делах, без управления, без денег, либо они абсолютно глупы и не понимают, что вообще-то все проблемы Украины связаны с тем, что последние 30 с чем-то лет, с момента независимости, всё пытаются делать без России. Но использовали Россию, чтобы она поставляла газ, нефть, чтобы она помогала в вопросах, связанных с развитием экономики, и так далее. Но при этом они искореняли всё российское», — сказал Цеков.

Сенатор добавил, что Зеленский встроен в логику «всей этой политики», которая проводилась до него.

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