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На Украине подтвердили личное участие Зеленского в саммите G7 в Японии

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Фото: REUTERS/Tom Little
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов 19 мая подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский посетит саммит G7 в Японии.

Накануне агентство Bloomberg писало со ссылкой на источники, что Зеленский отправится в Хиросиму, чтобы принять участие в саммите G7.

«Там будут решаться очень важные вещи <...> присутствие нашего президента абсолютно необходимо для защиты наших интересов», — заявил Данилов в эфире телеканала «Рада».

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18 мая газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трехдневной встречи в Хиросиме в ответ на запрос Зеленского.

Вместе с тем сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с «Известиями» отметил, что Зеленскому выгоден конфликт на территории его страны, а все его мирные инициативы — лишь видимость.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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