На Украине подтвердили личное участие Зеленского в саммите G7 в Японии
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов 19 мая подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский посетит саммит G7 в Японии.
Накануне агентство Bloomberg писало со ссылкой на источники, что Зеленский отправится в Хиросиму, чтобы принять участие в саммите G7.
«Там будут решаться очень важные вещи <...> присутствие нашего президента абсолютно необходимо для защиты наших интересов», — заявил Данилов в эфире телеканала «Рада».
18 мая газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трехдневной встречи в Хиросиме в ответ на запрос Зеленского.
Вместе с тем сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с «Известиями» отметил, что Зеленскому выгоден конфликт на территории его страны, а все его мирные инициативы — лишь видимость.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.