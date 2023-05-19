Bloomberg сообщило о визите Зеленского в Хиросиму для посещения саммита G7
Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Хиросиму, чтобы принять участие в саммите G7, сообщило 19 мая агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с планами украинского лидера источники.
Ранее японские официальные лица заявляли, что Зеленский присоединится к остальным виртуально. Для этого они добавили дополнительную сессию по Украине в воскресенье, чтобы соответствовать графику украинского лидера.
Лидеры G7 проведут переговоры о дальнейших антироссийских санкциях во время встреч, которые начались в пятницу. Ранее Bloomberg сообщало, что участники саммита намерены договориться о работе сообща над отслеживанием трафика российских алмазов, но воздержатся от прямого запрета на прибыльную торговлю драгоценными камнями.
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