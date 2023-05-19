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Великобритания объявила о запрете на импорт алмазов и металлов из РФ
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Великобритания объявила о запрете на импорт алмазов и металлов из РФ

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Фото: ТАСС/ Александр Рюмин
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Великобритания объявила о запрете на импорт алмазов, меди, алюминия и никеля российского происхождения, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Риши Сунака от 18 мая.

«Позднее в этом году мы примем закон о запрете импорта российских алмазов и прекратим весь импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, опираясь на существующий запрет российского железа и стали», — сказано в заявлении.

Как заявил премьер-министр Сунак, санкционные заявления демонстрируют единство G7 перед лицом угрозы со стороны России и непоколебимость в поддержке Украины.

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США накануне саммита лидеров G7 также объявили о новых санкциях в адрес порядка 300 российских компаний, лиц, судов и самолетов. Экспортные ограничения затронут 70 предприятий РФ и других стран.

Ранее, 14 мая, появилась информация о планах «большой семерки» и Евросоюза запретить импорт трубопроводного газа из РФ на маршрутах, по которым до этого Москва сократила поставки.

Такое решение санкции может коснуться в том числе северного участка российского трубопровода «Дружба», по которому идет снабжение энергоресурсами нефтеперерабатывающих заводов в ФРГ и Польше.

При этом 12 мая в послании к участникам Петербургского международного юридического форума президент России Владимир Путин отметил, что применение нелегитимных санкций и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон всей международной системе.

Еще в марте Путин охарактеризовал ситуацию с антироссийскими санкциями пословицей «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Он указал, что освободившиеся после ухода западных компаний ниши заняли отечественные производители и спада потребительского рынка в РФ не произошло.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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