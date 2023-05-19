США сообщили о новых ограничениях в адрес российских компаний и судов
США объявили о новых санкциях в адрес порядка 300 российских компаний, лиц, судов и самолетов. Экспортные ограничения затронут 70 предприятий РФ и других стран, сообщил 18 мая высокопоставленный представитель американской администрации накануне саммита лидеров G7 в ходе пресс-колла в Белом доме.
Как указал чиновник, планируется обновить меры экономического контроля РФ и расширить экспортные ограничения.
Ранее он заверил, что на саммите G7 будут представлены меры по ослаблению энергозависимости от РФ. По его словам, все участники саммита готовы к новым рестрикциям, а также мерам отслеживания и контроля их возможного обхода.
17 мая помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США подготовят пакет санкций против России в увязке с предстоящим обсуждением вопроса о контроле соблюдения антироссийских рестрикций на саммите G7, который состоится 19–21 мая в японской Хиросиме. Салливан добавил, что значительное место в обсуждении лидеров G7 также займет конфликт на Украине.
При этом 12 мая в послании к участникам Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) президент России Владимир Путин отметил, что применение нелегитимных санкций и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон всей международной системе.
Еще в марте Путин охарактеризовал ситуацию с антироссийскими санкциями пословицей «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Он указал, что освободившиеся после ухода западных компаний ниши заняли отечественные производители и спада потребительского рынка в РФ не произошло.
10 мая временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что западные антироссийские санкции не слишком сказались на объеме экспорта из РФ, за исключением нефти и газа. Показатели I квартала этого года лучше, чем были в 2019 году.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.