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США сообщили о новых ограничениях в адрес российских компаний и судов

В новый пакет санкций США против России включат около 300 компаний, судов и самолетов
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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США объявили о новых санкциях в адрес порядка 300 российских компаний, лиц, судов и самолетов. Экспортные ограничения затронут 70 предприятий РФ и других стран, сообщил 18 мая высокопоставленный представитель американской администрации накануне саммита лидеров G7 в ходе пресс-колла в Белом доме.

Как указал чиновник, планируется обновить меры экономического контроля РФ и расширить экспортные ограничения.

Ограничительная сфера: к чему приведут санкции G7 против энергетики РФ
И как от этого может пострадать Европа

Ранее он заверил, что на саммите G7 будут представлены меры по ослаблению энергозависимости от РФ. По его словам, все участники саммита готовы к новым рестрикциям, а также мерам отслеживания и контроля их возможного обхода.

17 мая помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США подготовят пакет санкций против России в увязке с предстоящим обсуждением вопроса о контроле соблюдения антироссийских рестрикций на саммите G7, который состоится 19–21 мая в японской Хиросиме. Салливан добавил, что значительное место в обсуждении лидеров G7 также займет конфликт на Украине.

При этом 12 мая в послании к участникам Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) президент России Владимир Путин отметил, что применение нелегитимных санкций и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон всей международной системе.

Еще в марте Путин охарактеризовал ситуацию с антироссийскими санкциями пословицей «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Он указал, что освободившиеся после ухода западных компаний ниши заняли отечественные производители и спада потребительского рынка в РФ не произошло.

10 мая временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что западные антироссийские санкции не слишком сказались на объеме экспорта из РФ, за исключением нефти и газа. Показатели I квартала этого года лучше, чем были в 2019 году.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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