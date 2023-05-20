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В Бразилии увидели «ловушку» в визите Зеленского на саммит G7

Bloomberg: визит Зеленского в Хиросиму может стать «ловушкой» для стран, не входящих в G7
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Фото: REUTERS
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Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Хиросиме может стать «ловушкой» для государств, не входящих в «большую семерку». Об этом в субботу, 20 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник среди бразильских чиновников.

Собеседник агентства рассказал, что Зеленский запросил официальную встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой в рамках саммита в Японии, однако еще не получил ответа.

Чиновник отметил, что бразильский лидер не видит проблемы в том, чтобы провести переговоры с главой любого государства, однако выступает против навязывания диалога. Он также указал, что неожиданное появление Зеленского в Хиросиме является потенциальной «ловушкой» для стран, не входящих в G7.

По данным агентства, президент Украины хочет встретиться с лидерами стран, которые заняли нейтральную позицию по отношению к России. Так, Зеленский особенно ждет беседы с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Их переговоры состоятся 20 мая.

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О прибытии Зеленского на саммит G7 в Хиросиме стало известно ранее в субботу. Отмечается, что политик прилетел в Японию сразу после заявления участников саммита о введении новых санкций против РФ.

Заседание по Украине с лидерами G7 в формате тет-а-тет с очным участием Зеленского состоится в последний день саммита, 21 мая.

19 мая руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак также подтвердил информацию о том, что Зеленский посетит саммит G7 в Японии и проведет встречу с американским президентом Джо Байденом.

Саммит «большой семерки» под председательством Японии проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая.

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