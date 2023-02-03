Шольц намерен созвониться с Путиным в ближайшие недели

Канцлер Германии Олаф Шольц в ближайшие недели намерен провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил 3 февраля официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

По словам Хебештрайта, Шольц намерен поговорить с российским лидером, несмотря на высказывания президента РФ, которые он сделал накануне в Волгограде на праздновании 80-летия окончания Сталинградской битвы, а также разницу во взглядах на украинский конфликт.

«Федеральный канцлер при беседе с согражданами в Марбурге еще раз сказал, что он планирует в ближайшие несколько недель созвониться с российским президентом», — сказал Хебештрайт на брифинге.

Он также подчеркнул, что власти Германии, включая канцлера, уверены в необходимости сохранять регулярный контакт с Владимиром Путиным «в надежде на какие-то подвижки вперед», добавляет «Газета.Ru».

Хебештрайт добавил, что, исходя из международных встреч, он может подтвердить намерение многих других государств и правительств поддерживать регулярный контакт с российской стороной.

Ранее 3 февраля представитель кабинета министров отметил, что Берлин принял к сведению заявление президента России о роли ФРГ в конфликте на Украине. Днем ранее Путин указал на выветривание у элиты ФРГ памяти о борьбе с нацистами и назвал невероятным то, что России вновь угрожают немецкими танками.

Как заявил представитель правительства, ФРГ — одна из многих других стран, оказывающих помощь Киеву, а передача оружия не делает Берлин прямым участником конфликта.

2 февраля Шольц констатировал, что усилия по разрешению конфликта на Украине путем дипломатии должны продолжаться. Он также напомнил, что за последние месяцы несколько раз созванивался с президентом России.

Ранее, 29 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент в графике российского лидера нет переговоров с канцлером Германии. В то же время Песков подчеркнул, что Путин был и остается открытым к любым контактам. Предыдущий разговор российского президента и канцлера ФРГ проходил 2 декабря. Переговоры состоялись по инициативе германской стороны.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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