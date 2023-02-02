Путин указал на выветривание у немецкой элиты памяти о борьбе с нацистами

Президент России Владимир Путин заявил, что, к сожалению, у сегодняшних элит в Германии выветривается память о борьбе с нацистами. Об этом он рассказал 2 февраля на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций в Волгограде.

«Хотел бы сказать, и в Германии помнят об этом, что первыми жертвами немецкого фашизма, нацизма были как раз немецкие антифашисты. И то, что такая память сохраняется, это очень хорошо, у простых граждан. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается», — сказал Путин.

Президент также заявил, что сейчас главная задача России — это создание условий для сохранения страны. При этом он отметил, что одной из составляющих работы для достижения этой общей цели является возрождение, сохранение исторической памяти.

Перед этим, выступая на церемонии празднования 80-летнего юбилея победы в Сталинградской битве, Путин назвал невероятным то, что России вновь угрожают немецкими танками. По его словам, враги вновь собираются воевать с Россией на земле Украины «руками последышей Гитлера, руками бандеровцев».

Ранее в этот день Путин возложил венок к Вечному огню в Зале славы на Мамаевом кургане и почтил минутой молчания память защитников Сталинграда. После этого он возложил цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.

Перед этим на площади Павших Борцов — главной площади Волгограда — состоялся парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. В параде приняли участие около 1,2 тыс. человек, в том числе военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона, курсанты местных военных вузов, сотрудники силовых ведомств, кадеты и члены патриотических движений.

2 февраля 1943 года СССР одержал победу над нацистской Германией и ее союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и числу участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны.