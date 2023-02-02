Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин назвал правду главным «оружием» России
Политика
Путин напомнил о постоянной информационной борьбе Запада против РФ
Политика
Лавров обсудил с первым замглавы МИД Китая двустороннее сотрудничество и туризм
Мир
Италия решила не отправлять танки Киеву
Мир
Экс-замглавы минобороны Украины вернули найденный в его диване $1 млн
Мир
В Киеве задержали издевавшихся над девушками ради донатов для ВСУ молодых людей
Общество
Путин назвал невероятным, что России снова угрожают немецкие танки
Мир
СМИ заявили о сомнениях командиров ВСУ в необходимости продолжать бои за Артемовск
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли на $3,1 млрд
Мир
На Украине заявили о нагнетании обстановки в связи с массовыми арестами военных
Мир
В ЕК предложили Украине присоединиться к платформе общих закупок газа
Общество
Медработникам РФ перечислили первые специальные социальные выплаты

Путин указал на выветривание у немецкой элиты памяти о борьбе с нацистами

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил, что, к сожалению, у сегодняшних элит в Германии выветривается память о борьбе с нацистами. Об этом он рассказал 2 февраля на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций в Волгограде.

«Хотел бы сказать, и в Германии помнят об этом, что первыми жертвами немецкого фашизма, нацизма были как раз немецкие антифашисты. И то, что такая память сохраняется, это очень хорошо, у простых граждан. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается», — сказал Путин.

Начало конца: как замкнулось кольцо вокруг Сталинграда
Окружение немецких войск стало рывком к Победе

Президент также заявил, что сейчас главная задача России — это создание условий для сохранения страны. При этом он отметил, что одной из составляющих работы для достижения этой общей цели является возрождение, сохранение исторической памяти.

Перед этим, выступая на церемонии празднования 80-летнего юбилея победы в Сталинградской битве, Путин назвал невероятным то, что России вновь угрожают немецкими танками. По его словам, враги вновь собираются воевать с Россией на земле Украины «руками последышей Гитлера, руками бандеровцев».

Ранее в этот день Путин возложил венок к Вечному огню в Зале славы на Мамаевом кургане и почтил минутой молчания память защитников Сталинграда. После этого он возложил цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.

Перед этим на площади Павших Борцов — главной площади Волгограда — состоялся парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. В параде приняли участие около 1,2 тыс. человек, в том числе военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона, курсанты местных военных вузов, сотрудники силовых ведомств, кадеты и члены патриотических движений.

2 февраля 1943 года СССР одержал победу над нацистской Германией и ее союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и числу участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023