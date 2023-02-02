Парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Видеотрансляция

Парад, посвященный 80-й годовщине победы в Сталинградской битве, проходит в Волгограде. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Парад проходит на площади Павших Борцов — главной площади города. Это место имеет символический смысл. Здесь 80 лет назад войска Красной армии под командованием генерал-полковника Константина Рокоссовского завершили разгром фашистов и водрузили Знамя Победы. Площадь назвали в честь бойцов, отдавших жизнь за освобождение Сталинграда, они покоятся в братской могиле.

Ранее было заявлено, что в параде примут участие около 1,2 тыс. человек, в том числе военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона, курсанты местных военных вузов, сотрудники силовых ведомств, кадеты и члены патриотических движений.

Как еще будет праздновать Волгоград 2 февраля — в полной программе мероприятий.