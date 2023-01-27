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Опубликована программа празднования 80-летия победы в Сталинградской битве

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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В ближайшие дни в Волгограде пройдут мероприятия по случаю 80-летия победы в одном из главных сражений ХХ века — Сталинградской битве.

Главными участниками станут местные жители — 1 и 2 февраля объявлены выходными. Рады будут и гостям со всей страны.

Способствовать пребыванию под открытым небом будет тихая зимняя погода — небольшой минус и снежные осадки.

Помогут окунуться в атмосферу праздника корреспонденты «Известий» — на нашем телеканале будут выходить сюжеты о самых ярких событиях. Ниже приведена подробная программа мероприятий на период с 28 января по 2 февраля 2023 года.

28 января: автопробег вдоль линии сражения

В субботу, 28 февраля 2023 года, на Мамаевом кургане состоится реконструкция «Путь к Победе». Зрителям покажут эпизод операции «Кольцо», итогом которой было разделение 6-й армии вермахта. Начало — в полдень на южном склоне.

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На главной высоте России оборудуют интерактивные площадки. Там можно будет увидеть выставки техники военных лет, обмундирование Красной армии и захватчиков.

Состоится ежегодный патриотический автопробег «Горячий снег». Длина маршрута — около 120 км. Рейд памяти, в котором смогут принять участие все желающие, будет пролегать по Городищенскому району, непосредственно по линии сражений. Приветствуется брать с собой российские флаги и копии Знамени Победы.

29 января: ралли и автокросс

В воскресенье, 29 января 2023 года, в 12:00 на трассе «Максимка» откроются соревнования по мотокроссу. Горожанам и гостям покажут выступления по ралли-спринту и автокроссу.

Назначена репетиция парада Победы на площади Павших Борцов.

30 января: митинг Победы

В понедельник, 30 января 2023 года, в 12:00 на территории мемориального комплекса «Остров Людникова» пройдет митинг.

Мероприятие, в котором примут участие ветераны, казаки, молодежь, духовенство, будет посвящено памяти советских воинов и мирных жителей, погибших при обороне Сталинграда.

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Как Красная армия в 1943 году разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. История Дня воинской славы 2 февраля 2023 года

31 января: реконструкция взятия в плен Паулюса

На вторник, 31 января 2023 года, назначена генеральная репетиция парада.

В музее «Память» будет показана реконструкция пленения штаба 6-й армии вермахта и ее командующего Паулюса. Входной билет можно оплатить в том числе «Пушкинской картой».

В 11:00 в триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва» состоится передача на хранение символических вымпелов Победы.

В 16:00 на площадке музея «Россия — моя история» стартует молодежный слет «Внуки Победы. Сталинград».

1 февраля: «Поезд Победы» и уникальные инсталляции

В среду, 1 февраля 2023 года, в 10:00 на площади Павших Борцов возложат цветы к Вечному огню на братской могиле.

В 10:00 на ж\д вокзал «Волгоград I» прибудет «Поезд Победы».

В 12:00 на территории Россошинского военно-мемориального кладбища состоится церемония захоронения останков защитников Отечества, поднятых поисковиками, погибших в годы Сталинградской битвы.

Начнет работу историко-патриотический проект «Мост Памяти». На четырех мультимедийных площадках будут показаны уникальные инсталляции. Они будут развернуты:

  • на верхней террасе Центральной набережной;
  • у подножия монумента «Родина-мать зовет!»;
  • на железнодорожном вокзале «Волгоград I»;
  • на площадке у здания музея-панорамы «Сталинградская битва».

2 февраля: парад Победы, Мамаев курган и салют

В четверг, 2 февраля 2023 года, в 80-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск, Волгоград на один день переименуют в Сталинград. Эта традиция соблюдается как дань памяти жителям и защитникам, доблестно оборонявшимся на протяжении двухсот дней.

В 8:30 на Мамаевом кургане возложат цветы и венки.

В 10:00 на площади Павших Борцов в ходе парада пройдут торжественным маршем военнослужащие войсковых частей Волгоградского регионального гарнизона.

Символ победы
Как Сталинградская битва изменила ход Великой Отечественной войны

В 11:00 в музее-панораме «Сталинградская битва» состоится открытие выставки «Знамена Сталинградской Победы». В экспозиции будут представлены подлинные знамена советских частей из собрания Центрального музея ВС РФ.

На 12:00 запланирован выстрел памяти на Мамаевом кургане из орудий времен войны. Холостой удар произведут из фронтовых 76-миллимитровых дивизионных пушек ЗИС-3 образца 1942 года. У орудий будут солдаты салютного дивизиона гвардейской мотострелковой бригады.

Во второй половине дня в Волгоградской филармонии состоится праздничный концерт, посвященный 80-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В 18:00 на вокзале «Волгоград I» начнется спектакль-концерт «Живые и мертвые» с участием камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.

Завершится день праздничным салютом. Фейерверк запустят в 21:00 (время совпадает с московским) одновременно на таких площадках:

  • площадь им. Дзержинского;
  • сквер перед «Царицынской оперой»;
  • парк «Героев-летчиков»;
  • площадь Советская;
  • площадка у ДК завода им. Петрова;
  • сквер Доблести и Славы;
  • бульвар им. Энгельса.
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