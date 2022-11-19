Пушкинская карта – 2023: как оформить и куда можно пойти

Для культурного просвещения молодежи в России действует особый проект «Пушкинская карта». Ее выдают юным гражданам РФ, чтобы они могли за счет государства посетить культурные и образовательные мероприятия. Как получить Пушкинскую карту в 2023 году и куда может пойти ее обладатель — читайте в материале «Известий».

Что такое Пушкинская карта

Ввести просветительскую программу для молодежи предложил президент РФ Владимир Путин. Она действует с 1 сентября 2021 года. Пушкинская карта — обычная карта платежной системы «Мир», на которую из государственного бюджета в начале каждого года зачисляется определенная сумма. Эти средства обладатель карты может потратить на посещение культурных мероприятий — выставок, концертов, спектаклей. В 2022 году эта сумма достигала 5 тыс. рублей.

Пушкинская карта – 2023: кому положена

Обладателем карты на текущий момент может стать любой россиянин в возрасте от 14 до 22 лет. Для получения необходимо иметь подтвержденную запись на портале госуслуг.

При этом право на получение карты имеют как школьники и студенты, так и молодежь, которая не числится в учебных учреждениях. Кроме того, сумма на карте не меняется в зависимости от материального положения семьи юного россиянина.

Пушкинская карта – 2023: как оформить и пользоваться

Карту можно получить как в пластиковом, так и в виртуальном формате. Пластиковый носитель выпускают только в Почта Банке. В цифровом виде карта доступна в приложении «Госуслуги.Культура». Его можно установить как на телефоны с системой Android, так и на iPhone. При наличии виртуальной карты необязательно выпускать пластиковую. Карта действует как обычная банковская, но тратить с нее деньги на другие покупки, не предусмотренные программой, не получится. PIN-кода для карты нет.

Для того чтобы воспользоваться картой, нужно выбрать мероприятие, оплатить билеты на него онлайн или в кассе культурного учреждения и получить входной документ с соответствующей пометкой. Оплата Пушкинской картой доступна как в приложении, так и на сайтах партнеров программы. При этом приобрести билеты возможно лишь на свое имя, поэтому с собой нужно взять документы, подтверждающие личность.

Положить деньги на карту или перевести с нее средства невозможно. Также нельзя оплатить картой лишь часть стоимости билета, необходимо наличие полной суммы. При этом можно оплачивать и мероприятия, которые состоятся в следующем году. Чтобы использовать баланс текущего года, карту нужно оформить до 31 декабря. Если деньги не были истрачены, с наступлением 1 января следующего года они «сгорают».

Карта действует в любом регионе России, но оплатить ею мероприятия за рубежом не получится.

Пушкинская карта – 2023: куда можно пойти

С помощью Пушкинской карты можно оплачивать не любые культурные события, а лишь те, что есть в списке партнеров программы. С полным списком можно ознакомиться на сайте «культура.рф» или в приложении карты. В перечень входят:

концерты и музыкальные вечера;

выставки и посещение галерей;

спектакли, мюзиклы, опера;

экскурсионные программы музеев;

аудиоэкскурсии по соборам и паркам;

кинопоказ российских фильмов, созданных при поддержке Минкультуры и Фонда кино;

мастер-классы, обучающие программы и лекции.

Как писали «Известия», к январю 2022 года участие в программе приняли уже 3 млн 700 тыс. человек, с Пушкинской карты были оплачены билеты на сумму свыше 2 млн рублей.