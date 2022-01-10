С помощью «Пушкинской карты» купили билетов на 2 млрд рублей

Билеты на 2 млрд рублей на культурные мероприятия уже куплены при помощи «Пушкинской карты». Об этом сообщил в понедельник, 10 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

«Программа [«Пушкинская карта»] стала очень востребованной. Всего за четыре месяца в ней приняли участие около 3 млн 700 тыс. человек, было куплено билетов более чем на 2 млрд рублей», — отметил Мишустин.

Вместе с тем он напомнил, что с 1 января номинал карты увеличен с 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей в год. Тогда как с февраля возможности программы расширятся: карту станут принимать в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Минкультуры и Фонда кино.

С соответствующим предложением выступил 24 ноября 2021 года президент России Владимир Путин. До этого, 29 сентября, замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил, что более 3 млн россиян установили мобильное приложение «Госуслуги.Культура» для использования «Пушкинской карты».

8 сентября власти Москвы рассказали о мероприятиях, доступных по «Пушкинской карте». По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, в столице с помощью такой карты можно посетить более 1,5 тыс. мероприятий. Всего к программе присоединилось уже больше 200 московских площадок — театры, библиотеки, музеи и культурные центры.

«Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи от 14 до 22 лет. Картой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Для того, чтобы получить карту, следует зарегистрироваться на портале госуслуг.