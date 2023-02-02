Путин назвал главной задачей РФ создание условий для сохранения страны

Главная задача России — это создание условий для сохранения страны. Об этом 2 февраля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наша главная задача — обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития поступательного, для ее укрепления, и эта задача, безусловно, будет решена», — подчеркнул глава государства в ходе встречи с представителями патриотических и молодежных организаций в Волгограде.

Президент РФ указал на важность возрождения, сохранения исторической памяти в достижении данной цели.

Кроме того, Путин заявил, что народ без памяти не имеет будущего, пояснив, что, опираясь на прошлое, важно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее. Российский лидер подчеркнул, что не бывает будущего без знания прошлого и без понимания того, на какой земле живет народ и благодаря кому он живет на своей земле.

Путин обратил внимание на то, что работа по рассекречиванию документов времен Великой Отечественной войны, которая ведется сейчас в России, будет продолжена дальше.

Ранее в этот день в Волгограде в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве, Путин возложил венок к Вечному огню в Зале славы на Мамаевом кургане и почтил минутой молчания память защитников Сталинграда. После этого глава государства возложил цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.