Путин возложил цветы на Мамаевом кургане и почтил память защитников Сталинграда

Президент РФ Владимир Путин в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве, возложил венок к Вечному огню в Зале славы на Мамаевом кургане и почтил минутой молчания память защитников Сталинграда.

После этого глава государства возложил цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.

В годы Великой Отечественной войны Чуйков командовал 62-й армией, которая прославилась героической шестимесячной обороной Сталинграда. Она в корне изменила ход войны и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.

Ранее в этот день на площади Павших Борцов — главной площади Волгограда — состоялся парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Здесь войска Красной армии под командованием генерал-полковника Константина Рокоссовского завершили разгром фашистов и водрузили знамя победы. Площадь назвали в честь бойцов, отдавших жизнь за освобождение Сталинграда, они покоятся в братской могиле.

В параде приняли участие около 1,2 тыс. человек, в том числе военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона, курсанты местных военных вузов, сотрудники силовых ведомств, кадеты и члены патриотических движений.

Кроме того, сейчас ведется прямая трансляция концерта в городской филармонии.

2 февраля 1943 года СССР одержал победу над нацистской Германией и ее союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и числу участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны.