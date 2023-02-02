Выступление Путина на концерте, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве. Трансляция

В Волгограде в городской филармонии проходит концерт, посвященный 80-й годовщине победы в Сталинградской битве. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

В мероприятии принимает участие президент России Владимир Путин.

Ранее в этот день на главной площади города — площади Павших Борцов — прошел торжественный парад. Место имеет символический смысл. Здесь 80 лет назад войска Красной армии под командованием генерал-полковника Константина Рокоссовского завершили разгром фашистов и водрузили знамя победы. Площадь назвали в честь бойцов, отдавших жизнь за освобождение Сталинграда, они покоятся в братской могиле.

В параде приняли участие около 1,2 тыс. человек, в том числе военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона, курсанты местных военных вузов, сотрудники силовых ведомств, кадеты и члены патриотических движений.

Как еще будет праздновать Волгоград 2 февраля — в полной программе мероприятий.