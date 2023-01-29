Реклама
Прямой эфир
Спорт
Тренер Епишин назвал неприемлемое для РФ условие допуска к Олимпийским играм
Общество
Движение по Крымскому мосту приостановят 31 января
Мир
Захарова указала на деградацию отношений РФ и Японии
Политика
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
Экономика
Песков объяснил засекречивание данных о ситуации в экономике России
Мир
Посольство РФ в Иране прокомментировало взрыв на заводе в Исфахане
Политика
В ГД назвали поставки оружия Украине подтверждением участия США в конфликте
Мир
В КНДР предупредили США о последствиях за ложь о поставках оружия в РФ
Экономика
Глава Total предрек ухудшение ситуации с газом в Европе в 2023 году
Мир
Экс-посол Украины Мельник попросил ФРГ передать Киеву подводную лодку
Мир
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины
Мир
В МИДе назвали отправку танков Abrams Киеву эскалацией ситуации

В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным

Песков заявил, что в графике Путина нет согласованных разговоров с Шольцем
0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 29 января, прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о его намерении продолжать общение по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Безграничная преданность: куда Макрон и Шольц ведут Европу
Франция стремится к лидерству, Германия — к стабильности

Пресс-секретарь президента сообщил, что пока в графике российского лидера нет согласованных разговоров с канцлером Германии, но при этом добавил, что президент РФ всегда заявлял о своей готовности к открытому диалогу.

«Путин был и остается открытым для контактов», — сказал Песков «РИА Новости».

Ранее в этот день Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel сообщил, что намерен продолжать общение по телефону с президентом России. Он отметил, что для него важно, чтобы переговоры всегда возвращались к реальному вопросу о том, как миру выйти из сложившейся сложной ситуации.

По мнению Шольца, предпосылкой к решению кризиса должен стать вывод российских войск из зоны спецоперации.

Предыдущий разговор российского президента и канцлера ФРГ состоялся в начале декабря 2022 года. Отмечалось, что переговоры состоялись по инициативе германской стороны. Лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины. В разговоре Путин указал на деструктивную позицию западных государств, включая ФРГ, накачивающих киевский режим вооружением, а также осуществляющих подготовку украинских военных.

Он также призвал Германию пересмотреть подходы к ситуации на Украине.

Шольц, в свою очередь, выступая после разговора на Берлинской конференции по безопасности, выразил надежду на возвращение к мирному порядку с Россией. Он призвал вернуться к соглашениям, действовавшим в последние десятилетия и служившим «основой мира и безопасности в Европе».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023