В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 29 января, прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о его намерении продолжать общение по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента сообщил, что пока в графике российского лидера нет согласованных разговоров с канцлером Германии, но при этом добавил, что президент РФ всегда заявлял о своей готовности к открытому диалогу.

«Путин был и остается открытым для контактов», — сказал Песков «РИА Новости».

Ранее в этот день Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel сообщил, что намерен продолжать общение по телефону с президентом России. Он отметил, что для него важно, чтобы переговоры всегда возвращались к реальному вопросу о том, как миру выйти из сложившейся сложной ситуации.

По мнению Шольца, предпосылкой к решению кризиса должен стать вывод российских войск из зоны спецоперации.

Предыдущий разговор российского президента и канцлера ФРГ состоялся в начале декабря 2022 года. Отмечалось, что переговоры состоялись по инициативе германской стороны. Лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины. В разговоре Путин указал на деструктивную позицию западных государств, включая ФРГ, накачивающих киевский режим вооружением, а также осуществляющих подготовку украинских военных.

Он также призвал Германию пересмотреть подходы к ситуации на Украине.

Шольц, в свою очередь, выступая после разговора на Берлинской конференции по безопасности, выразил надежду на возвращение к мирному порядку с Россией. Он призвал вернуться к соглашениям, действовавшим в последние десятилетия и служившим «основой мира и безопасности в Европе».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».