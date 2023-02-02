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Шольц выступил за дипломатическое разрешение конфликта на Украине

Шольц заявил, что поддерживает дипломатию по вопросу конфликта на Украине
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Фото: REUTERS/Fabian BImmer
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Усилия по разрешению конфликта на Украине путем дипломатии должны продолжаться. Такое мнение в четверг, 2 февраля, выразил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров»
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«Я поддерживаю дипломатию», ― заявил немецкий лидер во время общения с жителями города Марбург. Трансляцию встречи вел телеканал Phoenix.

Шольц напомнил, что за последние месяцы несколько раз созванивался с президентом России Владимиром Путиным.

«И я планирую делать это дальше», — подчеркнул он.

Ранее, 29 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент в графике российского лидера нет переговоров с канцлером Германии. В то же время Песков подчеркнул, что Путин был и остается открытым к любым контактам.

В этот же день Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel сообщил, что намерен продолжать общение по телефону с президентом России. Он отметил, что для него важно, чтобы переговоры всегда возвращались к реальному вопросу о том, как миру выйти из сложившейся непростой ситуации.

По мнению Шольца, предпосылкой к решению кризиса должен стать вывод российских войск из зоны спецоперации.

До этого, 10 декабря, Олаф Шольц заявил, что продолжит разговоры с Владимиром Путиным, несмотря на радикальную разницу политиков во взглядах. Он объяснил, что выйти из текущего кризиса будет невозможно, если стороны не будут друг с другом разговаривать.

Предыдущий разговор российского президента и канцлера ФРГ прошел 2 декабря. Отмечалось, что переговоры состоялись по инициативе германской стороны. Лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины. В разговоре Путин указал на деструктивную позицию западных государств, включая ФРГ, накачивающих киевский режим вооружением, а также осуществляющих подготовку украинских военных. Он также призвал Берлин пересмотреть подходы к ситуации на Украине.

Россия 24 февраля 2022-го начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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