Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 10 декабря на встрече с избирателями в Потсдаме, что нужно продолжать говорить с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас совершенно разные мнения. Тем не менее я буду продолжать с ним разговаривать», — приводит телеканал n-tv слова Шольца.

Политик добавил, что выйти из текущего положения невозможно, если стороны друг с другом не разговаривают.

В последний раз Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря. Канцлер Германии, в частности, призывал российского лидера как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта на Украине.

Вместе с тем экс-министр финансов, бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в конце ноября заявлял, что Шольц и представители других стран Европы должны были призвать Вашингтон учитывать интересы Москвы перед началом специальной военной операции России на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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