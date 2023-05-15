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Сюжет:

Макрон указал на отсутствие поставок оружия Киеву для нападения на РФ

Макрон: Франция не поставляет Киеву оружие для нападения на Россию
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Франция не поставляет Украине вооружения для нападения на российскую территорию и не находится в военном конфликте с Россией. Об этом 15 мая заявил в эфире телеканала TF1 французский президент Эммануэль Макрон.

По словам Макрона, Париж ограничивается помощью Киеву «противостоять в конфликте».

«Мы не воюем с Россией. Это не война с РФ», — сказал глава государства.

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Ранее в понедельник постпред РФ в ООН Василий Небензя подчеркнул, что западные страны не заботятся о судьбе людей на Украине и в Донбассе, как не заботились об этом с 2014 года. Ежедневно поступают новые сообщения о накачке Киева Западом «всё более тяжелым и изощренным» вооружением, отметил дипломат. От этих вооружений гибнут мирные жители.

В этот же день украинские боевики атаковали район автовокзала Луганска. Предположительно, их целью было бывшее авиационное училище штурманов.

Позже «Известия» опубликовали кадры, которые свидетельствуют о том, что удар нанесен ракетой англо-французского производства Storm Shadow.

Ранее, 11 мая, минобороны Великобритании сообщило о передаче Киеву малозаметных для ПВО крылатых ракет Storm Shadow, которыми впоследствии было нанесено несколько ударов. Так, 13 мая в Луганске сообщили, что украинские боевики нанесли ими удары по городу.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

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