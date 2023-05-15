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Небензя заявил о безразличии Запада к судьбе людей на Украине и в Донбассе

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Западные страны не заботятся о судьбе людей на Украине и в Донбассе, как не заботились об этом с 2014 года, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации 15 мая, указал на «лицемерную подоплеку» сегодняшнего созыва по гуманитарной ситуации на Украине. По его словам, в апреле, когда Россия была председателем СБ ООН, никто не запрашивал проведения встреч по ситуации в стране, а западные делегации не проявляли никакого интереса к обстановке.

«Какой-либо искренней озабоченности судьбами людей, проживающих на территории Украины, а тем более на освобожденных территориях Донбасса, <...> не стоит, как не волновало западные делегации положение простых людей там с 2014 года», — сказал представитель РФ при ООН.

Небензя вместе с тем отметил, что с каждым днем поступают новые сообщение о накачке Киева Западом «всё более тяжелого и изощренного» вооружения. Поставки оружия, по словам представителя РФ при ООН, ведут в том числе страны, которые высказывают озабоченность гуманитарными последствиями украинского кризиса, хотя поставляемая ими военная помощь ежедневно приводит к смертям гражданских жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

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