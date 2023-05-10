В Курганской области потушили все угрожавшие населенным пунктам пожары

В Курганской области потушены все пожары, угрожавшие населенным пунктам. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«По состоянию на 10 мая все ландшафтные пожары, угрожавшие ранее населенным пунктам региона, ликвидированы», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, от огня спасено более 20 тыс. жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения населения. На случай возникновения новых пожаров в готовности находятся три единицы авиации МЧС РФ.

В регионе за последние дни было зафиксировано 60 природных пожаров, из них 13 крупных. Общая площадь возгораний достигла 11 тыс. га. Как сообщил накануне источник в экстренных службах, из-за переходов лесных пожаров на населенные пункты в Курганской области сгорело более 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений.

По последним данным, при пожарах погиб 21 человек.

В борьбе с огнем в регионе задействовали 1290 человек и 332 единицы техники. Самолетами и вертолетом МЧС России на очаги возгораний было сброшено 165 т воды. Глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков лично совершили облет наиболее пострадавших районов.

На территории региона с конца прошлой недели введен режим ЧС.

9 мая сообщалось, что в Курганской области нашли 46 виновников крупных ландшафтных пожаров, возбуждено семь уголовных дел.