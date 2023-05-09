Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о возобновлении инспекции судов в рамках «зерновой сделки»
Мир
Глава ЕК назвала главную цель нового пакета санций в отношении России
Армия
ВС РФ ударили высокоточным оружием по резервам и складам боеприпасов ВСУ
Общество
В Курганской области установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров
Армия
В Минобороны РФ заявили о продолжении боев за западные кварталы Артемовска
Мир
В Австрии вандалы осквернили советское захоронение
Общество
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День Победы
Армия
Корреспондент «Известий» показал обстановку в поселке Новобахмутовка
Мир
В Киеве возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Победы
Мир
Посол России в Польше прокомментировал «Известиям» инцидент в Варшаве при возложении цветов
Мир
Акция «Бессмертный полк» прошла в Белграде
Армия
Новейшие бронемашины «Ахмат» и «Спартак» приняли участие в параде Победы в Москве
Общество
Корреспондент «Известий» показала празднование Дня Победы в Мелитополе
Сюжет:

Число погибших в Курганской области выросло до 21 человека

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших при природных пожарах в Курганской области выросло до 21 человека, сообщили в медучреждениях региона 9 мая.

«Количество погибших может увеличиться», — сказал собеседник ТАСС.

Затушить на корню: кто ответит за пожары в Тюменской и Курганской областях
По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»

Ранее в этот день сообщалось о 19 погибших.

Накануне источник в экстренных службах сообщил, что более 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений сгорело в Курганской области из-за переходов лесных пожаров на населенные пункты. Всего в регионе за последние дни было зафиксировано 60 природных пожаров, из них 13 крупных. Общая площадь возгораний достигла 11 тыс. га.

В регионе введен режим ЧС.

К настоящему времени в регионе локализовали большую часть природных пожаров. В тушении задействовали 1290 человек и 332 единицы техники. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков совершили облет наиболее пострадавших районов.

Куренков в свою очередь заявил, что спецподразделения смогут окончательно потушить все природные пожары в Курганской области к 9 мая.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023