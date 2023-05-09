Число погибших в Курганской области выросло до 21 человека

Число погибших при природных пожарах в Курганской области выросло до 21 человека, сообщили в медучреждениях региона 9 мая.

«Количество погибших может увеличиться», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее в этот день сообщалось о 19 погибших.

Накануне источник в экстренных службах сообщил, что более 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений сгорело в Курганской области из-за переходов лесных пожаров на населенные пункты. Всего в регионе за последние дни было зафиксировано 60 природных пожаров, из них 13 крупных. Общая площадь возгораний достигла 11 тыс. га.

В регионе введен режим ЧС.

К настоящему времени в регионе локализовали большую часть природных пожаров. В тушении задействовали 1290 человек и 332 единицы техники. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков совершили облет наиболее пострадавших районов.

Куренков в свою очередь заявил, что спецподразделения смогут окончательно потушить все природные пожары в Курганской области к 9 мая.