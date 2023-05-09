Глава МЧС выразил уверенность, что пожары в Курганской области потушат сегодня

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что спецподразделения смогут во вторник, 9 мая, окончательно потушить все природные пожары в Курганской области.

«Я думаю, что мы сегодня справимся с этим. Все работают, все бьются», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Днем ранее в ведомстве заявили, что по решению Куренкова угроза населенным пунктам от природных пожаров в регионе снята. По состоянию на 8 мая спасателям удалось отстоять от огня более 10 тыс. жилых домов в шести населенных пунктах.

Ранее, 8 мая, источник в экстренных службах сообщил, что более 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений сгорели в Курганской области из-за переходов лесных пожаров на населенные пункты. Всего в регионе за последние дни было зафиксировано 60 природных пожаров, из них 13 крупных. Общая площадь возгораний достигла 11 тыс. га.

Тогда же стало известно, что при пожарах в Курганской области шесть человек погибли и 14 пострадали. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения в основном с ожоговыми травмами.

К настоящему времени в регионе локализовали большую часть природных пожаров. В тушении задействовали 1290 человек и 332 единицы техники. Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков совершили облет наиболее пострадавших районов.