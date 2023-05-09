Число погибших при пожарах в Курганской области достигло 19 человек
Число погибших при пожарах в Курганской области возросло до 19 человек. Об этом ТАСС сообщили во вторник, 9 мая, в медицинских службах.
«Число погибших достигло 19. Еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести», — рассказал собеседник агентства.
Накануне источник в экстренных службах сообщил, что более 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений сгорело в Курганской области из-за переходов лесных пожаров на населенные пункты. Всего в регионе за последние дни было зафиксировано 60 природных пожаров, из них 13 крупных. Общая площадь возгораний достигла 11 тыс. га. В регионе введен режим ЧС.
К настоящему времени в регионе локализовали большую часть природных пожаров. В тушении задействовали 1290 человек и 332 единицы техники. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков совершили облет наиболее пострадавших районов.
Куренков, в свою очередь, заявил, что спецподразделения смогут окончательно потушить все природные пожары в Курганской области к 9 мая.