В Курганской области установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров

В Курганской области найдены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров, в отношении поджигателей возбуждено семь уголовных дел. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что среди поджигателей также были дети.

«По результатам рассмотрения вынесено 24 штрафа на сумму 235 тыс. рублей и одно предупреждение (семь материалов находятся на рассмотрении, пять материалов — для принятия решения в отношении девяти несовершеннолетних детей», — отмечается в сообщении министерства.

В ходе рейдов сотрудниками ведомства было установлено 656 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 84 — за сжигание сухой растительности и мусора в отношении граждан (по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ).

Всего было возбуждено семь уголовных дел, шесть из которых связаны с уничтожением или повреждением чужого имущества из-за неосторожного обращения с огнем.

Поджог сухой травы — это частая причина масштабных пожаров на лесных массивах и в селах. Порывы ветра быстро разносят огонь по территории, из-за чего пожар приобретает всё большую площадь.

К настоящему времени в Курганской области локализовали большую часть природных пожаров. В тушении задействовали 1290 человек и 332 единицы техники. Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков совершили облет наиболее пострадавших районов.

Куренков выразил уверенность, что сегодня спецподразделения смогут окончательно потушить все природные пожары в регионе.

Известно, что в результате пожаров в регионах погибли 19 человек. В области введен режим ЧС.