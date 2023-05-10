ВС РФ сорвали три попытки ВСУ провести ротацию подразделений

Артиллерия ВС РФ группировки войск «Запад» сорвала три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию подразделений и уничтожила САУ «Акация». Об этом в среду, 10 мая, рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Артиллерийским огнем сорваны три попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Табаевка. Огнем из реактивной системы залпового огня «Град» уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С-3 «Акация» в районе урочища Волчий», — сообщил он.



Кроме того, Зыбинский заявил, что на купянском направлении штурмовая и армейская авиация нанесла десять ударов по скоплению живой силы и вооружению 14-й отдельной механизированной бригады (омб) и трех бригад теробороны в полосе обороны 1-й танковой армии.

Ранее, 9 мая, стало известно, что российские военные взяли под контроль подходы ко всем островам, находящимся в устье Днепра в Херсонской области.



В тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска высокоточным оружием морского и воздушного базирования нанесли удар по резервам и боеприпасам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены.

Помимо этого, сообщалось, что военнослужащие РФ пресекли высадку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на левом берегу Днепра. ВСУ попытались пересечь реку на семи скоростных катерах и высадиться на левобережье, к северу от города Алешки.



Тогда же начальник пресс-службы группировки «Центр» заявил, что российские бойцы нанесли удары по понтонной переправе и опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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