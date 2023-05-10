Рогов объяснил отсутствие тяжелой техники на параде Победы в Москве

Тяжелая военная техника не была представлена на параде Победы в Москве 9 мая, поскольку в ней нуждаются военнослужащие в зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщил «РИА Новости» глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наличие тяжелой техники на параде было бы неуместным, так как сегодня она нужна прежде всего на фронте и в воинских частях», — пояснил он.

Собеседник агентства отметил, что по Красной площади прошло достаточно боевых машин, для того чтобы символически продемонстрировать готовность РФ защищать свои границы. Так, он отметил, что в параде участвовали танк Т-34, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 и стратегический ракетный комплекс «Ярс».

Также Рогов назвал абсолютно верным решение властей провести торжества в честь Дня Победы. Это стало важным посылом не только для граждан страны и дружественных государств, но и для коллективного Запада.

Утром 9 мая в столице прошел парад Победы. Президент России Владимир Путин произнес речь на Красной площади по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и объявил минуту молчания.

В параде приняли участие военнослужащие и курсанты известных боевых частей и российских военных вузов, а также представители военных институтов и воинских частей ФСБ, МЧС и Росгвардии; кроме того, к торжествам присоединились участники казачьих войск. Всего по Красной площади прошли более 10 тыс. человек и 125 единиц разных видов вооружения и техники.

В торжествах по случаю празднования годовщины Победы приняли участие президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.