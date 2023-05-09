В Москве на Красной площади прошел парад Победы

В Москве состоялся парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С трибун на Красной площади за событием наблюдало около 7 тыс. человек. Мероприятие посетили лидеры СНГ, сообщает телеканал «Известия». Среди гостей были главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Также приехали президент Узбекистана и премьер Армении. В начале парада на главную площадь вынесли флаг РФ и Знамя Победы. Парад принимал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом генерал армии Салюков».

Перед военными и ветеранами выступил Владимир Путин.

«За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за Победу. Ура!»

В состав пешей колонны вошло 30 парадных расчетов — это более 8 тыс. военнослужащих. Механизированную колонну возглавил легендарный советский танк Т-34. Также по Красной площади проехали «Тигр-М», БМП «Бумеранг», БТР-82А, системы ПВО С-400 «Триумф».

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