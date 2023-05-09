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Песков напомнил о святости Дня Победы для стран-участников СНГ

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Для многих стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ), праздник Дня Победы по-прежнему остается святым днем, отметил 9 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кадры разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«9 мая сохраняется в качестве одного из главных праздников для народов бывшего Советского Союза, и многие государства-участники СНГ по-прежнему считают это святым днем, который необходимо праздновать», — сказал представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал прибытие лидеров семи стран в Россию на 9 мая для участия в торжествах по случаю празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«И, конечно, в данном случае мы очень признательны нашим гостям за то, что они сочли возможным быть в этот торжественный день вместе с нашим президентом и вместе с нами», — добавил Песков.

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В числе гостей Москвы 9 мая — президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) займут почетные места рядом с президентом России Владимиром Путиным на трибунах во время парада на Красной площади.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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