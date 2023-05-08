Госдеп прокомментировал визиты лидеров стран СНГ в Москву на День Победы

Любые государства имеют право сами принимать решения об участии в различных торжествах, включая праздничные мероприятия в Москве по случаю Дня Победы. Об этом в понедельник, 8 мая, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател на регулярном брифинге для журналистов.

«У меня нет оценки, которой я бы мог поделиться. Страны вольны принимать участие в любых праздничных мероприятиях, в которых хотят», — ответил он на вопрос о том, испытывает ли Вашингтон опасения в связи с визитами глав государств в Москву.

Кроме того, Пател отказался пояснить, планирует ли посол США в России Линн Трейси участвовать в каких-либо праздничных мероприятиях или выступать 9 мая публично.

Ранее в этот день стало известно, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибудет в Москву на парад в День Победы.



Тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что прибывшие в Москву на День Победы лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) будут вместе с президентом России Владимиром Путиным на трибунах во время парада на Красной площади.

Кроме того, 8 мая стало известно, что в торжественных мероприятиях по случаю празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на День Победы. Главным событием станет парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».

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