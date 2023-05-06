Крупный пожар в Свердловской области перебросился на город Реж. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил глава Режевского городского округа Иван Карташов.

Так, в микрорайон Гавань были направлены два расчета, отмечается в сообщении Карташова, размещенном на его странице «ВКонтакте».

По данным губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева, площадь пожара в регионе составила 20 тыс. га.Он назвал эту ситуацию критической, из-за чего была запрошена федеральная помощь.

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