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На загоревшихся от природного пожара складах на Урале прогремели взрывы

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Фото: соцсети
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В Свердловской области в результате лесного пожара загорелись склады с порохом, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону в субботу, 6 мая.

Инцидент произошел в поселке Первомайский, из-за пожара звучат взрывы. Огонь с горящих складов угрожает 18 соседним складам с порохом. Каждый из складов вмещает до 20 т пороха.

«<...> в результате перехода лесного пожара произошло возгорание складских помещений. Площадь пожара устанавливается. По предварительной информации, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня», — отмечается в сообщении ведомства.

Уточняется, что в настоящее время поселок, в котором проживает примерно 400 человек, готовится к эвакуации.

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К ликвидации пожара привлекается порядка 50 человек и 14 единиц техники.

Днем ранее в Екатеринбурге два склада с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной загорелись на площади 4 тыс. кв. м. Пожар был локализован.

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