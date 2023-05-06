На загоревшихся от природного пожара складах на Урале прогремели взрывы
В Свердловской области в результате лесного пожара загорелись склады с порохом, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону в субботу, 6 мая.
Инцидент произошел в поселке Первомайский, из-за пожара звучат взрывы. Огонь с горящих складов угрожает 18 соседним складам с порохом. Каждый из складов вмещает до 20 т пороха.
«<...> в результате перехода лесного пожара произошло возгорание складских помещений. Площадь пожара устанавливается. По предварительной информации, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня», — отмечается в сообщении ведомства.
Уточняется, что в настоящее время поселок, в котором проживает примерно 400 человек, готовится к эвакуации.
К ликвидации пожара привлекается порядка 50 человек и 14 единиц техники.
Днем ранее в Екатеринбурге два склада с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной загорелись на площади 4 тыс. кв. м. Пожар был локализован.